Com 59%, Gabi Flor é eliminada no 'BBB17' em programa com minidiscurso de Leifert

Com 59% dos votos, Gabriela Flor foi a eliminada do "Big Brother Brasil 17" (Globo), nesta terça-feira (31). Ela foi indicada pelos demais participantes do jogo ao receber sete votos no domingo (29), tendo sido considerada "individualista" por eles.

A novidade do paredão desta terça foi o apresentador Tiago Leifert fazer uma série de perguntas provocativas aos participantes momentos antes da eliminação, como uma forma de as respostas deles ajudarem a entender o resultado da votação.

Primeiro, ele quis saber detalhes de games para Pedro, incluindo "qual tipo de personagem é o primeiro a morrer em um RPG?".

Depois, falou sobre as regras de esporte com Marinalva e Daniel, que explicou como as faltas em um jogo de basquete eliminam um jogador.

A ideia era mostrar que a impressão de reservada e pouco empenhada que Gabi teve nos primeiros dias de confinamento acabou não sendo apagada mesmo com ela mudando de postura nos dias seguintes.

Ainda teve tempo para perguntar a Flor por que ela achava que estava no paredão. A emparedada respondeu que foi pelo jeito reservado que teve nos primeiros dias de programa.

E Marcos foi questionado por não estar nervoso antes do resultado do paredão. Ele respondeu que encarou mortes e outros problemas em sua vida profissional, então estava mais calmo para receber o resultado da votação.

Após as perguntas, houve ainda um pequeno discurso de Leifert para anunciar a saída de Flor. "Estou muito feliz de ter saído", declarou a participante logo após deixar o confinamento.