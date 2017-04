Com 58% dos votos, Emilly é a campeã do Big Brother Brasil 17

A estudante gaúcha Emilly, de apenas 20 anos, teve 58% dos quase 120 milhões de votos na final do Big Brother Brasil 17, realizada nesta quinta-feira (13) e é a mais nova milionária do país.

Na decisão, composta apenas por mulheres, ela derrotou a advogada manauara Vivian, 2ª colocada com 41% da preferência e a aposentada gaúcha Ieda, que teve apenas 1% de apoiadores na expressiva votação, que marcou o recorde desta edição do reality show.

O apresentador Tiago Leifert, no anúncio da decisão, descreveu a trajetória das três finalistas no jogo com apenas uma palavra para cada. Para ele, Ieda, aos 70 anos, fez o jogo de sabedoria. Vivian mostrou no BBB lucidez e a campeã Emilly apresentou um jogo de coração.

Confira o anúncio do resultado: