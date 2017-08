Comédia romântica com Joaquim Lopes e Juliana Knust será apresentada em Goiânia

A comédia romântica "Por Isso Fui Embora", espetáculo para refletir e questionar a relação a dois, será apresentada nos dias 12, às 21h e 13 de agosto, às 20h, no Teatro Sesi, em Goiânia.

Escrito por Juliana Frank e dirigido por Regis Faria, o espetáculo tem no elenco os atores Joaquim Lopes, Juliana Knust, Camila Lucciola e Flavio Rocha. Na história, a escritora Cires (Camila Lucciola) amou apenas uma vez, mas seu amor a deixou. Desiludida, não crê no modelo tradicional de casamento e vive encontros fortuitos e superficiais com homens diferentes. O mais assíduo deles é Joker (Flavio Rocha), cúmplice de sua história e dono do bar que ela mais frequenta.

Dançando e cantando livremente na porta deste bar, Cires conhece Martin (Joaquim Lopes) casado com Pérola (Juliana Knust). Martin ama sua mulher que ama o casamento. Ele é um fotógrafo cheio de dúvidas que vai se encantar por Cires e sua relação visceral com a vida. Pérola vai encontrar no desencontro uma nova perspectiva pra sua jornada.

Além do bom texto, a peça, chama a atenção pela excelente sonoplastia e a performance dos atores no palco, entre outros elementos. Uma comédia romântica, um espetáculo para refletir e questionar.

Serviço

Local: Teatro Sesi, avenida João Leite, nº 1013, setor Santa Genoveva

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Valor dos ingressos

R$ 80 (Inteira) / R$ 40 (meia-entrada)

R$ 40 (Itaucard)

Assinantes de O Popular: 50% de desconto

Vendas

www.compreingressos.com / Call center 4052-0016

DrogaVet - 3928-1770

Komiketo (da Av. T-4, St Serrinha)

Informações: (62) 3269-0800