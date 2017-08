Comédia “Coisando o Trem” é destaque no Goiânia Ouro

O ator e comediante Eurípedes de Oliveira, conduz o espetáculo Coisando o Trem, neste sábado, às 20 horas, no teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro. A comédia é realização da Bandeirante Produções, com pesquisa, adaptação e direção de Mauri de Castro. Eurípedes bate um papo interativo com a plateia sobre diversos assuntos. A conversa, apesar de conter temas sérios, será tratado com leveza e humor. Assim, fazendo uma crítica satírica aos pseudo humoristas, ele fala sobre a lei da atração, a lei da telefonia, lei das unidades e medidas, lei da saúde, entre outros. Ingressos: R$ 20 (inteira). Rua 9, c/ Rua 3, Centro. Informações: 3524-2542.

Leitura

Especial Contação de História para aproximar pais e filhos

O contador de histórias Rodrigo Mármore participa neste sábado, às 16 horas, na Saraiva do Flamboyant, de mais uma edição do projeto Hora da Criança. Com um especial do mês dos pais, a iniciativa tem objetivo de incentivar o hábito de leitura e da imaginação dos pequenos. A ação reúne crianças de todas as idades e oferece a oportunidade de mergulhar na literatura, de forma interativa. O evento terá uma diversas atividades infantis em homenagem ao mês em que é comemorado o Dia dos Pais. Um momento para aproximar, ainda mais, pais e filhos. Entrada franca. Av. Jamel Cecílio, nº 3.300, Piso 3, Setor Jardim Goiás.

Circo

Espetáculo destaca números de palhaço e malabarismo

O Circo Laheto apresenta Circo, Magia e Estripulia neste sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. O espetáculo possui variedades circenses. O público terá a oportunidade de entrar no mundo mágico do circo, com números de acrobacias, esquetes de palhaços e malabarismo. De um jeito descontraído, revive os grandes momentos do circo no Brasil. Durante a apresentação ainda há música. Ingressos: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.