Colunista Leo Dias afirma que Marília Mendonça foi amante do atual noivo

Dona do hit Infiel, a cantora Marília Mendonça acaba de se envolver em uma polêmica com o colunista Leo Dias, do jornal "O dia". Segundo publicação do jornalista em sua coluna, a cantora ganhou fama de antipática no mercado fonográfico após frequentes casos de grosserias.

Pelo Instagram, Marília rebateu as críticas. “Nunca fui fã do seu trabalho, por não achar que o que você faz seja trabalho, primeiramente. Nem de você, e nem de quem se dedica a inventar historinhas completamente infundadas sobre a vida de gente que nem sabe quem é você, de gente que tá trabalhando. Não é a primeira vez que você destila o seu veneno sobre o nome, sem provas, nem fatos ou testemunhas”, escreveu ela.

“O que você escreve é baseado em que? Na pessoa que te despertou inveja hoje? Vá se tratar, Leo Dias, e se for você que tiver fora do meu show, pode ter certeza que vai poder falar sobre antipatia. Se eu puder te barro na porta. Não preciso de gente mentirosa e venenosa perto de mim! Me respeite e respeite a minha produção. Que Deus te ajude!”, concluiu Marília.

Leo Dias não gostou nada da resposta e também fez um post em sua defesa. “Vamos lá! Pensei em ficar calado. Mas quem cala consente. Marília Mendonça: eu fui o primeiro da mídia nacional a falar que você era o grande talento do ano. Isso, óbvio, você ignorou. Todos sabem que eu tenho boa entrada no meio sertanejo. E todos falam pelas suas costas que você é realmente pouco política. O problema, querida Marília, é que artista tem que estar preparado para receber críticas”, afirmou.

“Ao invés de me atacar, você deveria se auto avaliar. Inspire-se nas queridas Maiara e Maraisa. Quer mais, Marília? Eu não publiquei nenhuma linha sobre o período em que você foi amante do seu atual noivo e nem quis dar voz à ex-mulher dele que perdeu o casamento por que o marido se encantou com sua fama. Marília, procure uma boa assessoria de imprensa. Pense antes de falar. Aprenda a lidar com críticas. Você está no auge hoje. Mas o futuro a Deus pertence”, continuou Leo Dias.

Marília voltou a responder o jornalista, ameaçando processá-lo: "É bom ganhar bastante mídia mesmo, vou até comentar de novo! Vai ter que arranjar grana pra mais um processo". A cantora também negou as acusações: "Não devo satisfações, mas gosto das coisas limpas. Nunca fui amante de ninguém e se fosse não esconderia, sou mulher e assumo se errar. Fui muito bem aceita na família do meu amor porque tenho feito o Yugnir feliz. Nos conhecemos solteiros. Eu estava no segundo mês de shows. Ele enfrentou tudo comigo, mesmo não precisando. Eu amo essa família. Eles me amam. Tudo o que for calunioso ou mentiroso será levado a processo".

Depois da confusão, os dois entraram em um acordo e decidiram apagar ambos os posts.