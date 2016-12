Cocaína e transtorno bipolar

Franca e ácida, Carrie Fisher nunca escondeu que era portadora de transtorno bipolar e que usou cocaína e outros remédios para mascarar os sintomas. Diz que, no set de O Império Contra-Ataca, boa parte da equipe estava sob os efeitos do pó, mas que seu consumo parecia ser maior do que o dos outros. Em 1985, a atriz teve uma overdose de remédios e foi internada. A experiência rendeu o romance Postcards from the Edge, que ela lançou em 1987, e que virou o filme Lembranças de Hollywood (1990), de Mike Nichols.

Sua relação com o universo de Hollywood era tão profunda que Carrie foi chamada por David Cronenberg para viver a si mesma em Mapas para as Estrelas (2014), sátira mordaz ao mundo das celebridades de Los Angeles. Ela voltou a atuar no universo Star Wars em 2013, convocada a reviver a princesa Leia em O Despertar da Força (2015) e estava escalada para os dois filmes seguintes.

Carrie Fisher deixa uma filha, a atriz Billie Lourd, de 24 anos, fruto de um relacionamento com o empresário de artistas Bryan Lourd. Em seu livro de memórias, Carrie imagina o que ilustraria um obituário seu: “É difícil imaginar que não use uma foto daquela garotinha fofa de rosto redondo com um coque bobo de cada lado de sua cabecinha inexperiente”.