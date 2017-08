Cobranças, excesso de conexão, violência e pressa colocam a ansiedade como um dos males do século

Manhã de segunda-feira, trânsito do Centro de Goiânia. No carro, o coração da estudante de psicologia Alanna Messora, de 27 anos, já começa a bater mais rápido. “O projeto tão esperado do trabalho está perto do prazo final”, pensa impaciente. Quando ela menos espera, o habitual mal estar no estômago antecipa uma crise de taquicardia que percorrerá as primeiras horas do dia. As provas da semana, os trabalhos da faculdade e os problemas no trabalho borbulham na cabeça. Alanna sofre de ansiedade e não está sozinha. Um dado anunciado em 2016 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que 33% da população do planeta passa por crises de ansiedade.

No corre-corre do cotidiano, o frio na barriga e o receio de situações percebidas como ameaçadoras tiram as noites de sono. Adiantam também frustrações que ainda não chegaram e podem nem acontecer. Quem sofre da chamada ansiedade generalizada não dorme bem, não come certo e nem produz direito. A autoestima cai, a angústia e a frustração aumentam e a resistência imunológica do corpo fica mais suscetível a distúrbios cardiovasculares, depressão e infecções. “Prazos costumam me deixar bem ansiosa. Sabendo disso, me programo bem para evitar apertos. Tenho uma leve sudorese nos pés e nas mãos, fico bem ligada e às vezes acontece um mal estar no estômago ou uma leve taquicardia”, explica Alanna.

Medo e ansiedade caminham lado a lado e podem se manifestar fisicamente. A sensação de aperto dolorido no peito, tremores, a presença de pensamentos negativos resultam em crises, como a de pânico e depressão. “É como se uma bomba-relógio desativada estivesse prestes a explodir”, explica a psicóloga Jacqueline Amaral. De acordo com a profissional, ansiedade é uma sensação que todos estão fadados a ter, mas que, em certas situações, pode culminar em casos patológicos. “No ansioso, as preocupações dominam o pensamento”, reitera.

No caso de Alanna, as análises semanais com a terapeuta foram fundamentais para aliviar a ansiedade. “Quando me pego ansiosa, paro, discrimino onde as sensações estão ocorrendo no meu corpo e observo mais atentamente meus pensamentos. Me acolho e isso me acalma quase que instantaneamente”, explica a estudante, que, para se precaver, sempre deixa um espaço no dia, mesmo que curto, para um descanso da mente. “Quando estou em um momento de possível maior ansiedade, evito seus combustíveis, como álcool, café, energético. Aposto mais em chás, escutar músicas e ler livros mais leves”, conta.

Aflição

“Diversos são os transtornos que têm a ansiedade como resultado comum, mesmo que exista a manifestação de distintas formas”, explica Jacqueline, que dá o exemplo da síndrome do pânico, que se caracteriza por episódios súbitos de aflição. No caso das fobias sociais, o medo da avaliação de terceiros faz com que a pessoa que sofre de ansiedade não consiga nem sair para se divertir com os amigos, jantar com o parceiro no restaurante ou visitar entes queridos. “O paciente acredita que está enfartando ou à beira da morte. Em algumas ocasiões, o importante é ter acompanhamento psiquiátrico com medicamentos”, orienta a profissional.