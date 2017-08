Clubes da gelada

Troca de figurinhas, degustação de cervejas especiais, conversas sobre fabricação. Na Associação de Cervejeiros Artesanais de Goiás (Acerva), a regra é uma: experimentar. Com eventos internos e encontros semanais, a entidade aposta na conversão e trocas de ideias. O presidente Kanji Iwamoto conta que são quase cem fabricadores que apostam em gostos diferenciados. “Já temos três anos e é perceptível um crescimento no mercado da cerveja artesanal, porque os meios de produção estão mais baratos”, explica.

Por conta do custo-benefício o sócio da Acerva Geraldo Neto, fabricador assíduo, começou a criar novas fórmulas de aromas e sabores para as cervejas que inventava. “No fim das contas, fica muito mais barato fabricar a sua própria bebida a sair em bares por aí e comprar cervejas industrializadas e sem a qualidade apresentada. O legal é beber o que gosta com todos os ingredientes que você mesmo escolheu”, explica.

Das cerca de 40 vezes em que já produziu cervejas, poucas foram as em que o processo deu errado. Em uma delas, o resultado não saiu como o esperado e a cerveja ficou rala. Em outros, sem espuma. O erro mais comum cometido refere-se ao aroma, quando o cheiro não condiz com o gosto. Pouco a pouco, o cervejeiro se profissionaliza. “Tenho um estilo peculiar. Gosto do sour, mais ácido e refrescante. Não é tão comum no Brasil, mas sempre que posso incluo frutas como peras, cajá-manga e maracujá. O resultado impressiona”, garante.