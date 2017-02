Clube Ferreira Pacheco deve receber mais de 5 mil pessoas no carnaval

A edição do "Sesi Folia 2017" deve reunir mais de 5 mil pessoas no Clube Antônio Ferreira Pacheco, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, em Goiânia.

A unidade preparou programação especial para os foliões que ficarão na capital durante os quatro dias de festa. No já tradicional carnaval da indústria, os trabalhadores têm entrada franca, assim como seus familiares, desde que apresentem crachá e documentação. A comunidade também pode participar.

Oficinas de máscaras e fantasias, apresentações musicais, concurso de dança, atividades recreativas e esportivas em amplo e moderno parque aquático prometem animar o público.



O Clube

O Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco possui um parque aquático com seis piscinas, três quadras polivalentes cobertas, ginásio de esporte, ginásio de evento, duas quadras de tênis de campo, duas quadras de vôlei de areia, três campos de futebol soçaite sintético, um campo de futebol soçaite gramado, um campo oficial com arquibancada coberta, salão de jogos (bilhar), sauna, lago com pedalinhos e pesca esportiva, reserva natural com aproximadamente dois hectares. A unidade conta ainda com 40 churrasqueiras e espaços para realização de eventos como salão de festas, centro de evento e centro de convivência.



Serviço

Horário: das 8 às 17 horas

Comunidade – R$ 30 a diária

Local: Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco - Avenida João Leite, Setor Santa Genoveva – Goiânia-GO