Club The Pub inaugura nova temporada

O Club The Pub reinaugura uma nova fase para comemorar o aniversário de 12 anos de mercado de entretenimento da boate com festa marcada para amanhã às 23h30. A casa passou por uma mudança estrutural, alteração no cardápio, além de iluminação toda em led. O agito será sob o comando das DJs Grá Ferreira e Ana Flor (foto), ambas da badalada boate The Week em São...