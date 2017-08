Claudimar Pereira expõe trabalhos em novo espaço cultural de Pirenópolis

O artista plástico Claudimar Pereira está com 42 telas em estilo naïf (na foto, um dos trabalhos) expostas no Divino Café Lounge, novo espaço cultural inaugurado em Pirenópolis. O artista e também ambientalista explora paisagens da cidade, exteriorizando linguagem voltada a tradição, costumes, ecologia, arquitetura e folclore. Ele recebeu reconhecimento pela Bienal Naïfs do Brasil e já expôs trabalhos em Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros países como Alemanha e República Checa. A mostra faz parte da ações de inauguração do Divino Café, estruturado em espaço construído nos anos 1980 para abrigar a antiga recepção da Pousada Quinta Santa Bárbara, posteriormente tombado pelo Iphan. O local funciona diariamente, das 16 às 23 horas, com exceção de quarta-feira.

Cinema

Festcine tem semana de lançamentos, palestras e debates

A programação da semana do Festcine terá nomes do cinema como o crítico Rubens Ewald Filho e o diretor e ator Germano Pereira, que ministrarão palestras gratuitas e mediarão debates sobre o formato da próxima edição do festival, que ficou paralisado por cinco anos e foi retomado pela atual gestão da Secult. A noite de segunda-feira será dedicada às obras do cineasta goiano Fábio Meira, que estará presente e falará sobre seu longa Duas Irenes, selecionado para a mostra competitiva do Festival de Gramado 2017, exibido no Festival de Berlim e premiado em Guadalajara. Na tarde de terça-feira, Ewald Filho ministra a palestra O Cinema Presente e Seu Futuro. Às 20 horas, será exibido o documentário Somos Todos Estrangeiros, de Germano Pereira sobre refugiados sírios no Brasil. Na manhã seguinte, é a vez dele ministrar a oficina Ler, Interpretar e Adaptar. O debate será quarta-feira, às 20 horas.