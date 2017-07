Cláudia Vieira interpreta Caetano Veloso

A cantora Cláudia Vieira apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, o show Cor Multiplicada, uma homenagem ao cantor e compositor Caetano Veloso. Músicas de diferentes fases do artista estarão no repertório. Para acompanhá-la, a cantora convidou os músicos Fred Praxedes (teclados), Emídio Queiroz (guitarra e violão), Nonato Mendes (baixo), Evaldo Robson (sax e flauta), Fred Valle (bateria) e Sérgio Pato (percussão). A direção musical é de Nonato Mendes.

Cláudia Vieira é uma intérprete e dona de um trabalho esmerado nesse sentido. No show desta terça-feira, ela traz a trajetória de um dos maiores nomes da MPB, Caetano Veloso, trabalhado com o mesmo afinco com que se dedicado a seus próprios álbuns. O show vai mostrar as fases e faces do músico icônico da musicalidade brasileira, influências e características que marcaram a música brasileira.

Polêmico, com uma trajetória controversa e rica pela MPB, Caetano nunca teve medo de experimentar, com incursões por vários movimentos. Um dos protagonistas da Tropicália, por exemplo, sempre esteve presente nos assuntos sociais, políticos, antropológicos e musicais do Brasil. Sua maior característica é a multiplicidade artística no sentido de firmar valores como liberdade, pluralidade e miscigenação.

Apenas com o Tropicalismo, por exemplo, ele trouxe guitarras e baixos eletrônicos para a MPB até então acústica. Para Cláudia Vieira, traçar a trajetória desse ícone da música brasileira é como contar a história do Brasil nos últimos 50 anos. Neste ano, comemora-se os 75 anos do artista e os 45 que voltou do exílio. A homenagem vai além de lembrar sua caminhada e reafirma a influência que sua obra exerce sobre as novas gerações.

Show: Cor Multiplicada, com Cláudia Vieira

Data: Terça (1°/08), às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingressos: Doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário

Informações: 3269-0800