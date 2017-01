Cláudia Raia conta que atacou agressor para fugir de estupro

A atriz Cláudia Raia, de 50 anos, revelou em entrevista que sofreu tentativa de estupro no início da sua carreira. Na época com 13 anos, Cláudia estava decidida a ser bailarina e se mudou para Nova York para investir na carreira. Morando de aluguel, ela contou que o proprietário do imóvel a assediou.

Aproveitando um momento de ausência da esposa, o homem foi até o quarto de Cláudia Raia, colocou a mão na perna dela e em seguida tentou beijá-la a força. A atriz relembra a cena e disse que mesmo estando longe de casa não se intimidou, revidou o ataque e fugiu. Cláudia quebrou um adorno na cabeça do homem.

"Peguei uma coruja de vidro que estava na mesinha ao lado e quebrei a cabeça dele. Peguei minha mala e saí correndo", detalhou a atriz.

Atualmente Cláudia Raia se consagrou como uma das maiores atrizes brasileiras, tem dois filhos com seu ex-marido, o também ator Édson Celulari. Hoje casada com Jarbas Homem de Melo, a atriz divide seu cotidiano entre musicais, novelas e a família.