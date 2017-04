Cláudia Garcia celebra trajetória musical com show no Teatro Sesi

Com repertório marcado por composições de Djavan, Gonzaguinha, Haroldo Barbosa e da goiana Bruna Mendez, a cantora Cláudia Garcia comemora 20 anos de carreira da melhor forma: em cima do palco cantando. A celebração será no projeto Terça no Teatro no Teatro Sesi às 20 horas.Cláudia sobe ao palco acompanhada por renomados profissionais, como o pianista e arranjad...