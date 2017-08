Circo Imperial da China volta a Goiânia

O mundo encantado dos unicórnios foi o tema escolhido por mais de 30 artistas que prometem desafiar as leis da gravidade em uma nova incursão do Circo Imperial da China em Goiânia. A trupe circense desembarca na capital, onde se apresenta, nesta terça (8) e quarta (9), no Teatro Rio Vermelho, sem a tradicional lona, mas com a já conhecida sequência de acrobacias, lutas, danças, contorcionismos e efeitos visuais e sonoros.

Símbolo de boa sorte na China, a representação do unicórnio não podia vir em melhor hora. O espetáculo, que bebe de fonte no teatro, na dança, na música e em muitas artes performáticas, traz um tom de comemoração pelos 25 anos da companhia. Em sua trajetória, três medalhas de outro no Festival Mondial du Cirque de Demain, em Paris, dois Palhaços de Prata no Festival Internacional de Circo de Montecarlo, e o primeiro lugar no Festival Circuba de Cuba, além de outras premiações em competições asiáticas.

Com personagens coloridos e riqueza de criação, o espetáculo As Aventuras dos Guardiões dos Unicórnios foi produzido exclusivamente para o Brasil e pode ser visto como a continuidade da tendência de internacionalização do circo, que já estava presente desde sua última apresentação no País, com A Jornada do Panda Sonhador, seis anos atrás. Na ocasião, a trupe incluiu palhaços em um dos números, abraçando um elemento do circo ocidental. Segundo o grupo, desta vez o público de Goiânia poderá esperar novos ingredientes combinados com clássicos da mitologia chinesa.

Habilidade

Com enredo, cenário, iluminação e figurino marcantes, a organização do Circo Imperial da China faz questão de destacar o desempenho humano como elemento principal. A companhia, que pertencia ao Estado e foi totalmente privatizada, hoje é considerada uma das melhores do mundo, seguindo calcada mais na habilidade de seus acrobatas do que na teatralidade do circo.

Para isso, os artistas são selecionados anualmente a dedo. Geralmente o treinamento começa aos 6 anos de idade do artista e dura cerca de sete anos, intervalo no qual os futuros membros da trupe, em sua maioria vindos das melhores equipes olímpicas da China, estudam todos os tipos de técnicas circenses.

SERVIÇO

Espetáculo: Os Guardiões dos Unicórnios

Companhia: Circo Imperial da China

Data: Terça e quarta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Rio Vermelho / Av. Paranaíba com Rua 4, Centro

Ingresso: Plateia Superior R$ 100; Plateia Inferior R$ 140; e Inferior Central R$ 180. Valores referentes à inteira, primeiro lote. Assinante do POPULAR tem 50% de desconto em qualquer setor em até quatro ingressos

Informações: 3219-3473 ou 98175-9998