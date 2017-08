Ciranda da Arte apresenta “Amor e Caos, a Era do Rádio”

O grupo Os Menestréis, do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo Amor e Caos, a Era do Rádio. Formado por professores de música da rede estadual, o grupo atua de forma específica na área de música e se utiliza também da poesia e cena nas apresentações.

Com direção geral de Luz Marina de Alcantara, coordenação de Roberta Borges, Os Menestréis é uma formação composta por três cantores – uma soprano, uma contralto e um tenor – e quatro instrumentistas – violão, piano, clarineta e percussão. Os profissionais da música se reuniram para a concepção do espetáculo.

Em seu enredo, Amor e Caos, A Era do Rádio conta por meio de uma rádio novela os dilemas de um relacionamento amoroso específico que se desenvolve entre as décadas de 1930 a 1950, de forma saudosa e cômica. Para conta essa história, o grupo realizou uma pesquisa sobre as músicas, principais compositores e intérpretes da era do rádio.

Foram escolhidas canções que valorizam o tema romântico e que buscam representar a inconstância dos sentimentos humanos e as etapas do relacionamento amoroso. Entre elas, estão o encontro, o encantamento, a desilusão, a incerteza, o desentendimento, o ressentimento, a separação, o arrependimento, a saudade e, por fim, a reconciliação.

SERVIÇO

Espetáculo: Amor e Caos, a Era do Rádio

Data: Sexta (4), às 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro (Rua 15 c/ Rua 19, Centro)

Ingressos: R$ 7 (comerciários), R$ 20 (inteira) e R$ 8 (conveniados)

Informações: 3261-6619