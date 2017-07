Cinema para ver e ser visto

Na última década, as políticas de fomento à produção audiovisual ganharam consistência e o número de longas, séries e curtas, em especial em Goiás, aumentou. Uma lacuna, porém, ainda precisa ser preenchida: a relação entre distribuidoras nacionais e produtoras do Centro-Oeste. Para unir as duas pontas da cadeia do mercado audiovisual, de terça a sábado, Goiânia recebe o 2º Seminário Audiovisual de Produtoras e Produtores Independentes (Sappi), realizado pela Panaceia Filmes, no Lumière Bougainville.

Mesas de debate, painéis, rodadas de negócios e lançamentos de filme fazem parte da intensa programação do evento que traz para a cidade nomes como Jorge Gonçalves, diretor de negócios na Vitrine Filmes, Marina Pompeu, analista de projetos e conteúdos do Canal Brasil, e Letícia Godinho, da Agência Nacional de Cinema (Ancine). “O evento pretende ser um lugar de encontro entre canais de televisão e produtores, entre projetos e distribuidoras, entre ideias e parceiros. Um lugar onde os projetos possam alcançar novos patamares de execução, seja no desenvolvimento, na produção, ou na comercialização”, explica Lidiana Reis, da Panaceia Filmes.

Na cerimônia de abertura hoje, às 19h30, será exibido o filme Como Funcionam Quase Todas as Coisas, do diretor argentino Fernando Salém. Uma dos eventos mais importantes do Seminário será a rodada de negócios que teve 105 inscritos, a maior parte produções goianas. São 61 projetos de Goiás, 14 do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e 30 do Distrito Federal. Para o diretor, roteirista e produtor goiano Daniel Calil Cançado, o evento é primordial para o desenvolvimento audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo e fomenta um tipo de intercâmbio muito enriquecedor para todos aqueles que participam.

“Em eventos desse modelo é onde novos ou desconhecidos realizadores conseguem aproximação com canais e distribuidoras. É também uma ótima oportunidade desses canais e distribuidoras terem acesso a projetos de alta qualidade, com temáticas e olhares inovadores”, explica Daniel, que dirigiu o curta E o Galo Cantou, selecionado como finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2017. Por meio da produtora goiana Pira Filmes, ele tem produzido projetos como o telefilme infantil Felipa e o Foguete em parceria com a Globo Filmes que vai ao ar em dezembro.

Os organizadores do Sappi ressaltam que a produção regional tem tido um grande impulso para a realização e que estamos o momento de escoamento dessa produção. O desafio agora é levar esses trabalhos para outros públicos. “Colocar essas obras nas salas de cinema, na televisão e em outros meios que atinjam o público ainda é uma dificuldade. É neste sentido que trazer a Goiás importantes nomes nacionais do mercado audiovisual que atuem diretamente na distribuição é fundamental”, explica o diretor goiano Belém de Oliveira.

Filme de abertura

Obra de estreia do diretor argentino Fernando Salem, Como Funcionam Quase Todas as Coisas ganhou o público argentino pelo humor e sensibilidade, elenco e paisagens. O drama acompanha a trajetória de Celina (Verónica Gerez), jovem que trabalha em um pedágio em uma remota estrada no deserto. Quando seu pai morre, ela decide viajar em busca de questões determinantes de sua identidade familiar.

Evento: 2º Sappi

Abertura: Lançamento do filme argentino Como Funcionam Quase Todas as Coisas

Local: Cinema Lumière - Shopping Bougainville. Rua 9, nº 1.855, Setor Marista

Informações: sappi.panaceiafilmes.com

Entrada franca