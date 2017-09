Cinema itinerante com filmes a partir da energia solar chega em Edealina

Os moradores de Edealina vão poder curtir filmes a partir da energia solar, na terça-feira (5), além de apresentações artística de um grupo da região. Tudo acontece gratuitamente na Praça da Matriz, no Centro da cidade, ou em caso de chuva, será transferida para a quadra da Escola Pedro José Leandro, na rua 16, número 95, também no Centro.

O projeto Cinesolar, é um cinema itinerante, que em Edealina vai exibir curtas com a temática da sustentabilidade a partir das 18h30 e o filme "Minhocas", às 19h30. É a segunda vez que esse projeto visita a cidade goiana. A primeira foi em 2016.

O Cinesolar utiliza energia limpa e renovável para exibições de filmes. Tudo funciona a partir de uma van equipada com placas solares que possibilitam, através de um sistema conversor de energia solar para elétrica, a exibição de filmes e apresentações artísticas.

No interior do veículo, há 100 assentos para o público, telão com metragem de 200 polegadas, sistema de projeção e som e até um estúdio de gravação. Quando chegam aos locais de exibição tudo é retirado da van e o cinema é montado em lugares como praças públicas e quadras esportivas.

No período da tarde, das 14h às 17h, acontece a Oficinema Solar (Oficina de Cinema), evento fechado, voltado a 30 alunos de escolas da região. Além de participarem de uma introdução ao audiovisual e de desenvolver um roteiro de cinema, durante a oficina esses jovens produzem um curta-metragem, que é exibido à noite, junto com os outros filmes da programação.

Durante as sessões de cinema acontece também a Eco Estúdio Solar - exposição tecnológica sustentável, com apresentação da van Cinesolar Tupã e do projeto como um todo. Dentro da van, infográficos e monitores mostram como funciona o carro e são passadas informações sobre os princípios básicos da energia solar. Além disso, são mostrados produtos de sustentabilidade e tecnologias renováveis, com aplicações práticas no dia-a-dia, como um instigante relógio de batatas.