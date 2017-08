Cinema goiano em Gramado: Sabor de pequi no Sul

De uma vez, o filme As Duas Irenes saiu das terras goianas, onde foi gravado, e estreou em dezembro de 2016 no Festival de Berlim, na Alemanha. Passou pelo Festival de Lima, no Peru, e agora parte para uma exibição especial na mostra competitiva do 45º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, que começa nesta quinta, 17, e se estende até a próxima semana. E o longa-metragem não está sozinho. De Goiás, a animação O Violeiro Fantasma, do diretor Wesley Rodrigues, também participa do evento, considerado uma das janelas mais valorosas para o cinema nacional.

Dirigido pelo cineasta Fabio Meira, As Duas Irenes coloca em cheque as paisagens da cidade de Goiás para falar sobre memória e identidade parental. Irene, de 13 anos, vem de mais uma das tradicionais famílias que perduram na antiga Vila Boa. Um dia, a adolescente descobre que seu pai mantém uma segunda família e tem outra filha, com exatamente a mesma idade dela, também chamada Irene. As duas meninas se tornam amigas, e Irene reproduz a vida dupla de seu pai em um jogo de segredos e mentiras.

Trata-se do primeiro longa de Fabio, que estudou na Escola de Cinema de Cuba, onde realizou diferentes curtas premiados no Brasil. Foi assistente de ninguém menos que os diretores Ruy Guerra e Fernando Trueba. No elenco, nomes como Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto, e as estreantes Isabela Torres e Priscila Bittencourt participam do longa. “Quis mostrar um lado menos óbvio de cidades como Goiás e Pirenópolis. Filmamos em locações que não são conhecidas pelos turistas, mas muito importantes para os moradores”, explica o cineasta.

O projeto para a realização de As Duas Irenes teve início há oito anos, mas só começou a se desenvolver ativamente depois de ser selecionado no primeiro edital do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, em 2013. “Fazer cinema no Brasil não é tarefa fácil, muito menos para um primeiro filme. O prêmio era muito baixo para seis semanas de filmagem, mas conseguimos fazer parcerias na cidade de Goiás e apoio de restaurantes, instituições e dos próprios moradores”, aponta o profissional.

Animação em pauta

Reflexo do amadurecimento da produção de cinema de animação em Goiás, o filme O Violeiro Fantasma, de Wesley Rodrigues, também participa da mostra competitiva principal do 45º Festival de Cinema de Gramado. O curta-metragem é inspirado no repente Martelo Agalopado, de Silveira e Diniz Vitorino para o filme Nordeste: Cordel, Repente e Canção (1975), de Tânio Quaresma. Um sertão reiterado pela poesia de cordel se relaciona com referências ao psicodélico, mas enraizado nas histórias populares nordestinas.

Diferentes de muitos realizadores que se profissionalizaram em cinema, Rodrigues é graduado em Artes Visuais, na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por animação, acumula prêmios e passagens por mostras como o Festival de Sapporo, no Japão, e no Festival de Cinema de Brasília. Neste último levou o troféu de melhor curta-metragem pelo filme Faroeste, de 2013. “É preciso aperfeiçoar a técnica e linguagem audiovisual para desenvolver filmes e propostas que rompam as barreiras geográficas”, analisa o diretor.