Cineclube exibe filmes sobre luta antimanicomial

O Cineclube Desencuca começa suas atividades na Vila Cultural Cora Coralina nesta quarta-feira (17) com sessões de filmes que discutem a luta antimanicomial, que é um movimento em defesa das pessoas com sofrimento mental. A primeira sessão começa às 14 horas e a segunda às 19 horas.

O projeto, que foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Goiânia, tem o objetivo de atrair um público em situação de vulnerabilidade e a comunidade em geral para refletir sobre temas como arte, saúde, inclusão social, direitos humanos e loucura.

“Tem uma pegada antimanicomial, mas também vamos trabalhar com outras populações em situação de vulnerabilidade. Além das pessoas com transtorno mental, uns fortes participantes têm sido a população de rua”, conta a coordenadora geral do projeto, Marla Castro.

A abertura do Cineclube também tem a intenção de ser uma “ação de resistência e repúdio” ao fechamento do Centro de Convivência e Cultura Cuca Fresca, que era um espaço cultural para portadores de transtornos mentais. O dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

Confira a programação

1ª Sessão - 14 horas

Holocausto Brasileiro (27 min)

Afete-se! Ocupa Nise (14 min)

2ª Sessão - 19 horas

Passageiros de segunda classe (22 min)

Hotel da loucura (27 min)