Cineasta Christopher Nolan dirige Dunkirk, que traz roteiro dividido em histórias interdependentes

Nada de histórias sobre homens com amnésia, mundos paralelos ou viagens interestelares. Dessa vez, o cineasta londrino Christopher Nolan se joga num roteiro de guerra para dar luz ao longa-metragem Dunkirk, que estreia hoje em todo o País. Baseado na história da Operação Dínamo, que conseguiu resgatar mais de 330 mil homens da cidade que nomeia o filme, durante a Segunda Guerra Mundial, a produção já lidera as bilheterias americanas. A promessa é de que a produção leve algumas estatuetas de efeitos especiais e edição de som de prêmios como o Oscar e o Globo de Ouro.

Dividido em três atos especiais, que se ligam e se misturam, Dunkirk volta na primeira metade do século 20, especificamente em junho de 1940, para mostrar como a Operação Dínamo operacionalizou a retirada da Força Expedicionária Britânica e de outras tropas aliadas do porto de Dunquerque. Naquele período da guerra, forças nazistas já invadiam os Países Baixos e o norte da França. A liderança do exército inglês calculava que apenas 25% de seu exército conseguiria sair do cerco. Por fim, conseguiu-se tirar a salvo mais de 330 mil homens.

Com um elenco formado pelos atores Fionn Whitehead, Cillian Murphy, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Harry Styles, entre outros, a produção é desenvolvida em uma espécie de roteiro tríptico, contado a partir de três perspectivas: o ar (aviões), a terra (na praia) e o mar (a evacuação pela marinha). Na primeira história, é relatada a aventura dos soldados que aguardam o resgate pelo mar na praia de Dunkirk. Na segunda, uma embarcação de voluntários britânicos que cruza o Canal da Mancha, e a terceira mostra pilotos da Força Aérea que lutam no ar para proteger os navios de resgate.

Christopher Nolan decidiu convidar o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema para integrar a equipe do filme. O fotógrafo já havia trabalhado junto ao cineasta em Interestelar (2014), sucesso de bilheteria e que levou Nolan ao pedestal de diretores de ficção científica. Por conta do roteiro dividido em três atos, não há um protagonista específico, mas diferentes personagens que se integram e vivem numa intensa luta pela sobrevivência no meio da guerra. O destaque fica por conta da atuação do ator Cillian Murphy, que já tinha trabalhado com Nolan em Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e A Origem (2011).

Cineasta sortido

Com uma corrente de fãs que teorizam seus filmes e acompanham sua trajetória no cinema, Christopher Nolan estreou em direção com o longa-metragem Following (1998), apesar de ter conseguido um público sistemático com o seu segundo título, o thriller psicológico Memento (2000). Entre os filmes mais ovacionados de sua carreira, estão Insomnia (2002), o drama de mistério The Prestige (2006) e a trilogia do personagem Batman (2005-2012).

Apesar disso, foi com Interstelar (2014) que o cineasta ganhou prêmios como o Oscar de Melhor Efeitos Visuais. O filme conta a história de um futuro não tão distante em que o fim do planeta Terra está próximo. A partir daí, uma equipe de astronautas viaja através de um buraco de minhoca à procura de um novo lar para a humanidade.