Cine Cultura abre o ano com duas estreias

Os filmes 'O Que Está Por Vir' e 'Sieranevada' entraram em cartaz na segunda-feira (2), e seguem até domingo (11), no Cine Cultura, em Goiânia.

A vida de uma dedicada professora de Filosofia, mãe de dois filhos, que tem de se reinventar após o fim do casamento, é a história do longa 'O Que Está por Vir', da diretora francesa Mia Hansen, que venceu o prêmio de melhor direção do último Festival de Berlim. O filme fica em cartaz às 17h30, de segunda a sexta-feira, e às 16h30, no final de semana.

Já o filme romeno 'Sieranevada' narra uma tensa reunião de família. Gravado em apenas 42 dias, o título de quase três horas de duração, do diretor Cristi Puiu, concorreu à Palma de Ouro no último Festival de Cannes e foi um dos mais elogiados pela crítica. As exibições são às 19h30, de segunda a sexta-feira, e, no final de semana, às 18h30.

As informações são do Goiás Agora