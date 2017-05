Cine Anhanguera apresenta 'Minha Mãe é Uma Peça 2' no Setor Leste Vila Nova

O Cine Anhanguera, projeto de cinema itinerante da TV Anhanguera, que promove sessões ao ar livre em diversos bairros, chega nesta sexta-feira (26), ao Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, com a exibição do filme "Minha Mãe é Uma Peça 2", a partir das 19h, na Praça Boaventura.

O evento busca promover um momento de lazer e entretenimento à população, além de informar sobre o desligamento do sinal analógico na cidade, previsto para a próxima quarta-feira (31). O Cine Anhanguera, nesta edição, recebe a parceria da Seja Digital, que irá disponibilizar um ponto de agendamento para a população que ainda não instalou o kit digital nas residências.

A pipoca, o algodão-doce e o pula-pula completam a noite cheia de diversão para os pequenos. O Cine Anhanguera é gratuito e espera toda a família.

Sobre o filme:

“Minha Mãe é uma Peça 2" conta a história de Dona Hermínia que passa a apresentar um bem-sucedido programa de TV e fica rica. Porém, ela vai ter que lidar com o lar vazio, pois Juliano e Marcelina resolveram sair de casa. Para balancear, Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York. A comédia é uma boa história para ser vista e começar o final de semana com boas risadas.