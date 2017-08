Cientistas descobrem sintoma que alerta um ataque cardíaco iminente

Os cientistas descobriram um novo sintoma que poderia ser um sinal de que um ataque cardíaco é iminente. As informações são do Independent.

Depois de examinar os materiais que bloqueavam as artérias coronárias de vários pacientes, uma equipe de cientistas e especialistas médicos da Michigan State University (EUA) confirmou que era colesterol na forma de cristais.

Eles descobriram que este tipo particular de colesterol endurecido foi encontrado em mais de 89 por cento dos casos de emergência.

"Em estudos anteriores, mostramos que quando o colesterol passa de líquido para sólido ou estado de cristal, ele se expande em volume como gelo e água", disse o Dr. George Abela, professor de medicina da Michigan State University.

"Esta expansão dentro da parede da artéria pode rasgá-la e bloquear o fluxo de sangue causando um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral", explicou.

Ao examinar os pacientes em mais de 240 salas de emergência nos EUA, uma vez que um paciente com ataque cardíaco tenha chegado ao pronto-socorro, a equipe aspirava os cristais e examinava seu tamanho e dureza.

Eles descobriram que os grandes “cachos” de cristais conseguiram quebrar a placa e as paredes das artérias, e até entrando no coração. Além disso, os cientistas também conseguiram confirmar que esses cristais ativaram a produção de moléculas de inflamação chamadas de interleucina-1 beta, que podem inflamar e agravar as artérias.

Agora, além de ter uma melhor compreensão de um sintoma-chave antes de um ataque cardíaco, essa pesquisa também reforça a noção de que muitos exercícios e boas escolhas alimentares têm uma habilidade comprovada para reduzir a formação desses cristais.

Outros sintomas de ataque cardíaco podem incluir dor torácica que irradia até a mandíbula, pescoço, braços e costas, falta de ar, sensação de fraqueza ou sensação de ansiedade.