Cidade Negra se apresenta em festa no feriado de Tiradentes em Goiânia

Para quem não vai viajar no feriado de Tiradentes, já pode anotar na agenda o show da banda Cidade Negra, que vai se apresentar na festa Praynha Sunset, a partir das 16h de sexta-feira (21), no Manakai (unidade Burger King), na Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia.

O evento comemora os três anos do Clube Crossfight, com muito reggae na baladinha pé na areia. Além do Cidade Negra, que vai apresentar a música 'Batendo em Sua Porta' e os sucessos antigos, a festa ainda terá o grupo Chama Q Nóix e line-up do DJ Renato Borges.

Serviço

Festa Praynha Sunset com Cidade Negra

Local: Manakai – Unidade do Burger King (Avenida 85, Setor Bueno, Goiânia-GO).

Valor do ingresso: 1º lote R$ 60 feminino e R$ 80 masculino

Local das vendas: Posto 15 e Clube Crossfight Marista

Telefone de contato: 99243 1303