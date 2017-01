Cia. Teatral Oops!... apresenta o espetáculo Desamor no Parque Areião neste domingo

Neste domingo (22) terá mais uma edição do Projeto Domingo no Parque. A apresentação gratuita será por conta da Cia. Teatral Oops!.... O grupo encenará o premiado espetáculo Desamor, no Parque Areião, a partir das 10 horas.

A peça narra à história do jovem Cândido, que se apaixona à primeira vista pela exuberante Anita, a qual nutre sentimento recíproco por seu amado. Porém, o amor não deixa sobreviventes.

Anita se vê impelida a abandoná-lo, em busca de conhecer a si mesma e ao mundo, e Cândido nada faz para impedir a partida de sua amada. Daí, então, seu coração torna-se um vazio tão imenso quanto um deserto, seco e árido, sem sentido. É assim que Cândido resolve partir em busca de sua amada em uma jornada que o levará a um mundo desconhecido, habitado por seres fantásticos.

No próximo domingo (29), será encenada a peça Mateus e Mateusa, no Parque Flamboyant, às 17h e no primeiro domingo de fevereiro (5), será a vez de Arruda com Alecrim, às 10h, no Bosque dos Buritis.