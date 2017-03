Cia. Oops!.. encerra Trilogia Poe no Teatro Sesc Centro

Após dois dias de apresentações na capital, a Cia. Teatral Oops!.. estreia a terceira e última peça da Trilogia Poe, William Wilson no palco do Teatro Sesc Centro, hoje, às 20 horas. Com direção de Sol Silveira e elenco formado por Francisco Nikollay e João Bosco Amaral, que também assina a dramaturgia, a montagem foi adaptada do conto homônimo de Allan Poe. Para o processo criativo, a Oops!.. mergulhou a fundo no universo do suspense de Poe e traz uma proposta estética contemporânea no palco. A trilha sonora é executada ao vivo por Lino Calaça e Leandro Teixeira que desenvolveram a musicalidade do espetáculo com diversos elementos do rock, blues, cool jazz e minimalismo. O enredo fala da dualidade, de dois homens homônimos, que se chamam William Wilson, que acabam caindo em um mundo sombrio. Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.