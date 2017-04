Cia. Novo Ato apresenta o espetáculo Diário de Um Louco

Dentro do projeto Novo Ato Encena, a Cia. Novo Ato apresenta nesta quinta-feira o espetáculo Diário de Um Louco às 20 horas. Baseado no conto homônimo do escritor russo Nikolai Gogol (1809-1852), o texto descreve o diário de Alexander Ivanovich, no palco interpretado pelo ator Luiz Cláudio, um funcionário público que vive em uma situação frustrante e humilhante....