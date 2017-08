Cia. Indelicada leva “Macário” ao palco do Centro Cultural UFG

A Indelicada Cia. Teatral apresenta, nesta quinta-feira, às 20 horas, peça Macário no Centro Cultural UFG. Com a direção de João Bosco Amaral, o espetáculo tem no elenco os atores Ricardo Fiuza, Sol Silveira, Evandro Costa e o músico Lino Calaça, que encenam o clássico texto de Álvares de Azevedo. Macário é considerada a obra-prima de Álvares de Azevedo, é o único drama e última obra escrita pelo jovem autor que faleceu aos 21 anos, e se baseia em um sonho que o próprio autor teve.

Em uma cidade do sertão, durante uma noite chuvosa, um jovem estudante entra numa simples taverna à beira de uma estrada. Trata-se da história de Macário, jovem de 25 anos que nunca conheceu seu pai ou mãe, que chega a uma estalagem, montado em seu burro, pedindo comida e pouso.

As cenas são construídas com base em dança, capoeira, teatro físico e musicalidade. Entrada franca. Avenida Universitária, n° 1533, Setor Universitário.