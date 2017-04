Cia. Gustav Ritter apresenta Antígona, seu novo espetáculo, hoje, no Espaço Cultural Novo Ato

O espetáculo Antígona será apresentado hoje às 20 horas, no Espaço Cultural Novo Ato, com a Cia. Gustav Ritter. A obra, originalmente escrita pelo dramaturgo grego, Sófocles em 441 a.C, discute o comportamento humano diante do poder e da intolerância. A história tem início com a morte dos dois filhos de Édipo, Etéocles e Polinices, que se mataram mutuamente na luta ...