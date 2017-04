Christiane Torloni será avó pela primeira vez

Aos 60 anos de idade, Christiane Torloni vai se tornar avó. Sua nora, Keruse Bongiolo, está grávida do primeiro filho de Leonardo Carvalho, fruto da união da atriz com o diretor Dennis Carvalho. A gravidez foi anunciada nas redes sociais de Keruse. "Eu esperei tanto por você , meu amorzinho! Sonhei com você. Orei por você. E hoje você é um pedacinho de mim! Parece até um sonho. E de certa forma é...o melhor sonho que já sonhei...e hoje, estou vivendo", escreveu.