Christian Figueiredo traz peça a Goiânia

Fenômeno de público com mais de 7 milhões de visualizações, o youtuber Christian Figueiredo volta a Goiânia neste fim de semana com a comédia Eu Fico Loko. As apresentações serão realizadas neste sábado, às 19 horas, e domingo, às 18 horas, no teatro da PUC, Câmpus 5. Na peça, o jovem relembra histórias de quando era um adolescente pouco popular na escola, que também não tinha vida fácil em casa. Enquanto sofre bullying dos colegas e busca a sua própria identidade, ele se preocupa com assuntos como o primeiro beijo e a primeira noite com uma garota.

O texto também foi levado para o cinema recentemente. Christian começou no YouTube com 15 anos, quando criou o canal Eu Fico Loko. Hoje, já possui mais de 8 milhões de inscritos no primeiro canal, que foi seguido pela criação de um segundo, Christian Figueiredo que já acumula mais de 4 milhões de inscritos. Em 2015, o youtuber quis se aventurar e também na literatura e lançou o primeiro livro, Eu Fico Loko - As Desaventuras de Um Adolescente Nada Convencional.

Em setembro do mesmo ano ele lançou o segundo livro, Eu Fico Loko 2 – As Histórias que Tive Medo de Contar. O primeiro volume vendeu mais de 172 mil cópias, sendo o segundo livro infantojuvenil mais vendido no Brasil e nono livro mais vendido no ranking geral da Publishnews de 2015. O segundo já vendeu 106 mil cópias.

Peça: Eu Fico Loko, com Christian Figueiredo

Datas: Sábado (27), às 19 horas, e domingo, às 18 horas

Local: Teatro da PUC, Câmpus 5 (Jardim Goiás)

Ingressos: R$ 80 (inteira) ou R$ 40,00 (meia) + 1kg de alimento antecipado

Classificação: 12 anos

Informações: 4141-2270 e www.culturadoriso.com