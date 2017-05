Christian Figueiredo se apresenta em Goiânia com a peça 'Eu Fico Loko'

Sucesso no YouTube com mais de sete milhões de visualizações e fenômeno de público, Christian Figueiredo chega a Goiânia com sua comédia "Eu Fico Loko", que será apresentada nesse sábado (27) às 19h, e domingo (28) às 18h, no teatro da PUC Campus 5.



Christian Figueiredo

Christian Figueiredo de Caldas é de Blumenau (SC), e ficou conhecido em 2014, aos 15 anos, quando criou o canal “Eu Fico Loko” e se tornou um dos maiores fenômenos do Youtube Brasil, além de ser ator, apresentador e escritor.

Hoje, já possui mais de oito milhões de inscritos no primeiro canal, que foi seguido pela criação de um segundo, "Christian Figueiredo" que já acumula mais de quatro milhões de inscritos.

Em fevereiro de 2015, o youtuber decidiu se aventurar na literatura e lançou o primeiro livro, chamado “Eu Fico Loko - As Desaventuras de Um Adolescente Nada Convencional", em setembro do mesmo ano ele lançou o segundo livro chamado, “Eu Fico Loko 2 – As Histórias que Tive Medo de Contar". O primeiro livro vendeu mais de 172 mil cópias, sendo o segundo livro infanto juvenil mais vendido no Brasil e nono livro mais vendido no ranking geral da Publishnews de 2015, o segundo já vendeu 106 mil cópias.



Serviço:

Valores de Ingressos: R$ 40,00 (meia) + 1kg alimento antecipado

Pontos de venda:

Leitura (Goiânia Shopping) : Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

Fnac ( Shop.Flamboyant) - Seg a Sáb das 10 ás 20h e Domingo das 14h ás 18h

Lojas Mormail - ( Shop.: Passeio das águas e Bougainville) Seg a Sáb das 10h ás 22h e Domingo das 14h ás 20h

Compra on line: www.originalingressos.com

Maiores informações: (062) 4141-2270 / www.culturadoriso.com

Classificação indicativa: 12 anos.