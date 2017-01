Christian Figueiredo, do Eu Fico Loko, lança filme em Goiânia

Christian Figueiredo, um dos fenômenos do YouTube no País, estará amanhã na sessão de pré-estreia do seu primeiro filme Eu Fico Loko no Kinoplex do Goiânia Shopping. O longa conta a história de sucesso do menino de Blumenau que conquistou mais de 7 milhões de seguidores pelo Brasil. A sessão de pré-estreia começa às 10h30 e é aberta ao público. Os ingressos já podem ser adquiridos no site www.kinoplex.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema ao preço de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O filme chega aos cinemas no dia 12 de janeiro. Av. T-10, St. Bueno.

Bolshoi Pub

Tributo a Bob Marley

A Banda Rastacry faz show em tributo a Bob Marley e os clássicos do reggae, no Bolshoi Pub, a partir das 21 horas, de sábado. A banda, formada em 2003, possui repertório bastante diversificado, com composições próprias e tem influências de artistas como Bob Marley, Peter Tosh e Israel Vibration. A banda é formada por RasRomeu (vocal e percussão), Rodrigo Spenciere (teclados), Samuel Lila (guitarra), Fernando Cerrado (guitarra), Ricardo Cangaço (baixo) e Oscar Jayme (bateria). Ingressos antecipados a R$ 30. A casa fica na Rua T-53 esq.c/ T-2, nº 1140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Diversão

Batalha com robôs no Buriti Shopping

Quem quer se divertir durante as férias, pode disputar uma batalha virtual com robôs de última geração em uma arena temática na praça de eventos do Buriti Shopping.

A máquina é equipada com luzes de led, som surround, metralhadora laser e display indicador de pontuação. Quando atingido, o robô vibra e vence aquele que receber menos tiros. O ingresso custa R$ 13. A atração é indicada para pessoas de todas a s idades. Av. Rio Verde, Vila São Tomaz.

Santafé Hall

Especial de verão com Carlos & Jader

A dupla Carlos & Jader é a primeira convidada do projeto Especial de Verão 2017, hoje, a partir das 21 horas na Santafé Hall. A dupla já tem 14 anos de estrada, seis CDs e quatro DVDs. Entre os hits de sucesso, está Cala a Boca e me Beija, que chegou a ser tema de um dos casais formados no Big Brother Brasil. A boate fica na Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.