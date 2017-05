Chitãozinho e Xororó se apresentam para público de apenas 100 pessoas no Mato Grosso

Mesmo contando com uma carreira de trinta anos de sucesso, Chitãozinho e Xororó viveram uma situação inesperada: eles se apresentaram para um público de apenas 100 pessoas neste domingo, (14), em que foi comemorado o dia das mães.

O show, que aconteceu no estacionamento do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), no Mato Grosso, foi feito para celebrar o aniversário de 150 anos da cidade.

Segundo informação veiculada pelo jornal Estado de Minas, esperava-se que o evento tivesse público de 5 mil pessoas, todavia, apesar da plateia escassa, a dupla se apresentou durante duas horas, em conformidade com disposição contratual.