Chef prepara pratos de verão com base de azeite em Goiânia

O Chef Leo Naves irá fazer neste sábado (7), um menu completo com três receitas curtas e rápidas, inspiradas no verão e com base no tradicional azeite de oliva, para o público presente na loja Pão de Açúcar Flamboyant, em Goiânia. A ação faz parte do projeto “Pitadas ao Vivo”, ação que leva às lojas o conteúdo da revista semanal da rede.

Nesta data, os destaques do cardápio serão dois dips de verão, um de cogumelos com bacon e outro de tomate seco. O Chef preparará ainda um prato de esparguete com azeite aromatizado e pesto com nozes e para finalizar, o crumble de bolacha servido com frutos secos e sorvete de baunilha.

O público poderá escolher entre cinco sessões de aulas abertas — 11h30, 13h30, 15h30, 17h30 e 19h30. Ao término das receitas, os clientes vão poder degustar os pratos harmonizados com vinhos selecionados.

Receitas

Dips de Verão (Porção: 4 pessoas)

DipCogumelos com bacon

Ingredientes

100g Queijo creme

50g Cogumelos porcini ou portobello

50g Bacon

25ml Azeite Gallo Extra Virgem Reserva

Cebolinha a gosto



Dip Tomate seco

Ingredientes

125g Iogurte grego

20g Tomate seco conservado em Azeite Gallo Extra Virgem

10g Azeitonas Gallo verde fatiado



Modo de Preparo:

Para o Dip de Cogumelos com Bacon: cortar o bacon em pequenas tiras e picar os cogumelos em pedaços pequenos. Saltear o bacon com os cogumelos numa frigideira antiaderente. Deixar esfriar.

Envolver o preparado com os outros ingredientes retificando os temperos.

Para o Dip de Tomate seco: envolver todos os ingredientes com a base, retificando os temperos.



Prato Principal

Esparguete com Azeite Aromatizado e Pesto com Nozes(Porção: 4 PESSOAS)

Ingredientes

300g Esparguete

1dl Azeite Gallo Extra Virgem Clássico

100g Queijo parmesão ralado

100g Miolo de nozes

q.b. Folhas de manjericão

15ml Azeite Aromatizado de Manjericão

q.b. Sal grosso



Modo de Preparo:

Cozer o esparguete em água e sal grosso.

Ao estar cozido, escorrer e envolver com um fio de Azeite Gallo Clássico.

Para o molho pesto: colocar num copo de varinha, o azeite de oliva, o miolo de nozes e o manjericão. Triturar até obter uma consistência semi-liquida, pois aquando do adicionar do queijo, a consistência fica pastosa.

Servir o pesto com o esparguete, bem como o azeite aromatizado de manjericão em redor.

O azeite de manjericão é feito aquecendo azeite Gallo Clássico a 100º. Retirar do lume e adicionar folhas frescas de manjericão, deixando arrefecer. Pode ser triturado.

Sobremesa

Crumble de biscoito servido com frutos secos e sorvete de baunilha (Porção: 4 PESSOAS)

Ingredientes

200g BiscoitoDigestive, cookies de aveia ou biscoito maisena.

50ml Azeite Gallo Extra Virgem Colheita ao Luar

100g Tâmaras e ameixas secas

4Bolas de sorvtete de baunilha

Modo de Preparo

Picar o Biscoito digestive, cookies de aveia ou biscoito maisena.

Envolver ao fogo o biscoito com o Azeite Gallo Colheita ao Luar, de modo a que o biscoito fique com cor desejada.

Ferver frutos em calda ligeira (100g açúcar + 100 ml água + pimenta preta em grão).

Colocar biscoito dentro da forma, servir o sorvete de baunilha sobre esta e pingar com gotas d'Azeite Gallo Colheita ao Luar.

Servir com os frutos mornos.