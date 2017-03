Chay Suede pede namorada Laura Neiva em casamento

Durante as gravações do programa 'Amor & Sexo' que vai ao ar na próxima quinta-feira, 16, Chay Suede surpreendeu sua namorada, Laura Neiva, ao pedi-la em casamento!



De acordo com a colunista Patrícia Kogut, durante uma quadro do programa, o casal tinha de 'discutir a relação' e ele aproveitou o momento para fazer o pedido e ela disse sim e teve até dancinha.



Além de fazer o pedido, Chay cantou uma música para a namorada (agora noiva) em que diz que a acompanhava nas redes sociais antes ficarem juntos.



O pedido vai ao ar na quinta-feira, 16.