Chay Suede diz que não acredita no amor romântico das novelas

Chay Suede, 24, que estreou como protagonista da novela das 18h "Novo Mundo" (Globo), nesta quarta-feira (22), diz ser um autêntico romântico dentro e fora das telas.

O ator, que disse à reportagem já ter encontrado o amor de sua vida, Laura Neiva, 23, com quem namora há pouco mais de dois anos, pediu a atriz em em casamento no programa "Amor & Sexo".

Apesar de estar apaixonado, Chay diz não acreditar no amor romântico que muitas vezes é mostrado nas novelas.

"A diferença do amor romântico, aquele idealizado, para o amor verdadeiro, é que o amor romântico não suporta, não supera, não tem paciência. Na verdade é paixão, e não amor. Eu acho que o amor de verdade é como dizia Salomão: 'paciente, bondoso, tudo espera e tudo confia'", diz.

O HERÓI

Em "Novo Mundo", trama ambientada no século 19 de Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Vinícius Coimbra, Chay Suede será Joaquim. Ele é um ator aventureiro que vai parar por acaso no navio que está levando a princesa Leopoldina (Letícia Colin) para o Brasil. Na viagem, ele se apaixona pela professora de português da monarca, Anna Milmann (Isabelle Drummond).

Chay e Isabelle participaram da primeira fase de "A Lei do Amor", atual novela das 21h da Globo, como o casal Helô e Pedro em idade mais jovem.

"O casal de agora está bem distante do trabalho anterior. Apesar de estarmos repetindo a parceria, é uma experiência nova. Começando do zero", garante ele.

O antagonista de Joaquim será o oficial inglês Thomas, vivido por Gabriel Braga Nunes. O vilão tentará conquistar o amor de Anna.

"A gente meio que se evita no navio. Ele arma pra mim, mas sem confronto direto, pelo menos agora no início da novela. Thomas é 'cagão'", brinca Chay sobre a disputa entre os personagens.