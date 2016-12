Cervejaria realiza festival japonês no Setor Marista

Cerveja com comida japonesa. Combina? Isso é o que você vai saber no Festival Japonês, que acontece na quarta-feira (28), na Cervejaria Devassa, no Setor Marista, em Goiânia. A ideia do evento é unir a cervejaria e o Max Sushi, além de aproximar os públicos para criar um ambiente e divulgar a alimentação japonesa, uma opção saudável e saborosa.

Segundo a cervejaria, os chopes da Devassa também estarão disponíveis pela metade do preço para quem quiser experimentar as cinco opções disponíveis: Loura (Tropical Lager), Ruiva (Tropical Ale), Negra (Tropical Dark), Sarará (Weiss) e Índia (Índia Pale Ale).

“Queremos trazer o clima da comida japonesa para dentro do nosso espaço, divulgando essa linha de comida mais saudável e, ao mesmo tempo, oferecendo aos clientes preços diferenciados do que se encontra hoje no mercado. Selecionamos diversas opções para compor o cardápio, com valores muito acessíveis para quem quiser experimentar e boas combinações para quem já aprecia essa culinária”, afirma o proprietário da Devassa, Diogo Barros.

No cardápio, as opções são Barca com 30, 60 ou 120 peças, Carpaccio de Tilapia, Porção Hot Filadelfia e Porção Mamossu. Os valores são variados, mas tem opções a partir de R$ 24,90. Além disso, até às 18h do dia 27, os clientes podem participar de sorteio de um voucher de R$ 100 em consumo de comida japonesa com dois chopes Loura (300 ml) para consumir durante o evento. A promoção só é válida no Instagram.

Serviço

Endereço: Alameda Dom Emanuel Gomes, nº 33, Setor Marista

Telefone: (62) 3397-6969