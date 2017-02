Cereal é item obrigatório em petiscos do Comida di Buteco 2017

A décima edição do concurso Comida di Buteco em Goiânia, que será realizado de 14 de abril a 14 de maio, terá como ingrediente obrigatório, algum tipo de cereal.

Para participar do concurso, que elegerá o melhor boteco da região metropolitana, os estabelecimentos criaram petiscos exclusivos, que vão passar pelo crivo do público e de um corpo de jurados. Cada concorrente será avaliado em quatro categorias – petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Pelo segundo ano consecutivo, os petiscos terão o preço máximo de R$ 25,90, desafiando os botecos a serem criativos e acessíveis, não perdendo uma de suas características mais importantes: serem democráticos.

Cereais

No mundo todo, os cereais respondem como grupo alimentar mais consumido; em 2º lugar os vegetais e em 3º o leite. No Brasil, os cereais também são o número um da cadeia alimentar do brasileiro.

Principais cereais disponíveis no Brasil: Arroz, Aveia, Cevada, Linhaça, Milho, Quinoa, Trigo.

Serviço

Comida di Buteco 2017

Site: www.comidadibuteco.com.br