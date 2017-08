Centro da ONU no Brasil promove concurso de vídeos

Seguem até o próximo dia 8 inscrições para concurso da ONU de vídeos, com o tema A Luta Contra A Pobreza é Uma Questão de Justiça, organizado pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Os três melhores filmes serão divulgados em 1º de setembro e serão exibidos no mesmo mês no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. O concurso avaliará produções audiovisuais de ficção ou documentário que tenham duração de 4 a 6 minutos. Os filmes serão avaliados por um júri de especialistas. A exibição no CCBB será no dia 21 de setembro, Dia Internacional da Paz. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário no link https://goo.gl/forms/WAiG6mEDgwHE3fpN2.

Inscrições

Sesc inicia segunda edição da Mostra Nacional de Cinema

O Sesc está com inscrições abertas, até 1º de outubro, para a segunda edição da Mostra Sesc de Cinema. Cineastas independentes de todo o País podem inscrever seus trabalhos no site oficial da Mostra www.sesc.com.br/mostradecinema. Os vencedores assinarão contrato de licenciamento de dois anos para exibição pública das produções nos espaços do Sesc em todo o Brasil, ampliando sua visibilidade nacionalmente. Para a segunda edição, a expectativa é superar o número de inscritos da estreia, que contou com 1.254 trabalhos, sendo 147 longas e 1.107 curtas-metragens. A mostra avalia obras já prontas, curtas e longas-metragens de produtores nacionais, permitindo a divulgação dos trabalhos em todo o Brasil e incentivando a propagação de iniciativas culturais. A seleção dos trabalhos é dividida em duas fases: a primeira define os melhores filmes de cada Estado e uma segunda etapa, escolhe aqueles que comporão a Mostra Nacional.