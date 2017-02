Centro Cultural UFG recebe grupo teatral de Blumenau

A Cia Carona de Teatro, de Blumenau (SC), inicia em fevereiro o projeto de circulação “Águas do Centro-Oeste”, contemplado pelo Prêmio Funarte Edital Miryam Muniz 2015 do Ministério da Cultura. Em Goiânia, o Centro Cultural UFG é o anfitrião do grupo e promove nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro uma série de atividades envolvendo o espetáculo Das Águas.

Dirigido por Fábio Hostert, com atuação de James Beck, Sabrina Marthendal, Sabrina Moura e Pépe Sedrez, Das Águas é resultado de uma pesquisa cujo ponto de partida é uma hipotética situação onde “a chuva não para”. De acordo com o material de divulgação da Cia Carona, “qualquer semelhança com a realidade local, de tantas enchentes ao longo da história de Blumenau e região, é pura interdependência, já que todos os integrantes têm histórias a respeito desses dias de lama”.

Segundo o grupo, esse espetáculo tem o objetivo de ultrapassar os limites locais, levando o tema “água” para outras realidades regionais. “A protagonista é a Enchente, com suas distintas marcas de lama nas paredes e memórias de tanta gente Brasil afora. Ou, o seu contrário”, explica o grupo, fazendo alusão à seca. A peça terá duração de uma hora e é voltada para o público adulto. As apresentações serão realizadas nas próximas segunda e terça-feira (6 e 7), às 20h.

Conversa e vivência

No último dia, às 21h, logo depois do espetáculo, será realizada uma roda de conversa sobre as possibilidades de se ter uma experiência de trabalho coletivo em teatro. Outra atividade a ser realizada é uma vivência intitulada “Processo Carona”, que pretende promover entre a companhia convidada e artistas locais um intercâmbio de técnicas e criações artísticas. O exercício, destinado a diretores, atores, atrizes, bailarinos e estudantes, será realizado no dia 5, domingo, a partir das 18h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (62) 3209-6251.

Serviço

Cronograma:

Vivência teatral “Processo Carona”: 5/2, 18h30.

Apresentação do espetáculo Das Águas: 6 e 7/2, 20h.

Roda de conversa “Coletividade e Longevidade”: 7/2, 21h.

Local: Centro Cultural UFG – Av. Universitária, 1533. Setor Universitário