Centro Cultural Oscar Niemeyer deve ficar fechado por 9 meses para reforma de R$ 8,8 milhões

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (Ccon) será fechado em abril deste ano para uma reforma de R$ 8,8 milhões, segundo licitação da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop).

O local será fechado em abril e volta a funcionar no final do ano. O Festival Bananada, previsto para acontecer entre 8 e 14 de maio, está mantido no Ccon, a única exceção.

De acordo com o diretor de obras civis da Agetop, Luiz Antônio de Paula, as obras serão nos sistemas sanitários e elétricos, impermeabilização de seis unidades do complexo, além de troca de pisos, portas e janelas estragados e, principalmente, do revestimento

“Inicialmente, o foco era apenas atender uma solicitação do Corpo de Bombeiros no que diz respeito à prevenção de acidentes. No entanto, por ocasião destas intervenções, decidiu-se realizar uma revisão geral", explicou Luiz Antônio de Paula.

Palácio da Música x Boate Kiss

Ainda segundo o diretor, a estrutura do Palácio da Música é muito semelhante a da Boate Kiss, em Santa Maria (RS) , onde um incêndio matou 242 pessoas em janeiro de 2013. "Descobriu-se que o isolante acústico da cúpula do palácio é similar ao da Boate Kiss, que era inflamável. Claro que aqui é diferente por ser mais alto e ter área de escape para evacuação, mas, por determinação do Corpo de Bombeiros, decidimos fazer", afirma Luiz Antônio.

O diretor explicou também que os serviços de impermeabilização funcionam em média, por cinco anos, mas o Ccon foi construído há 11 anos.

Entenda a reforma:

Prédio administrativo

- Revisão das instalações de energia elétrica e de água

- Impermeabilização das cortinas do subsolo

- Substituição de portas, piso e forro danificado

- Reparos na pintu

Monumento

- Revisão das instalações de energia elétrica e de água

- Impermeabilização e restauração das paredes com infiltrações/trincados

- Substituição do piso em carpete por piso tipo amadeirado e de granitina por piso em porcelanato

- Revestimento com piso tipo amadeirado com rodapé no auditório

Palácio da Música

- Revisão das instalações de energia elétrica e de água

- Impermeabilização das cortinas do subsolo e da laje do espelho d'água

- Substituição de portas danificadas

- Troca do revestimento interno da cúpula por revestimento anti-chama

- Execução de proteção nas paredes e cortinas da área de eventos

Galeria / Cinema (subsolo do Museu e Administração)

- Revisão das instalações de energia elétrica e de água

- Impermeabilização de cortinas do sub-solo

Museu

- Revisão das instalações de energia elétrica e água

- Impermeabilização das cortinas do sub-solo

- Substituição do forro

- Revestimento de piso em porcelanato amadeirado substituindo o carpete.

Memorial de Especificações de Prevenção e Detecção de Incêndio

- Será instalado Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio (SDAI)