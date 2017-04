Caso de assédio envolvendo José Mayer ganha destaque na imprensa internacional

Não foi só no Brasil que o caso de assédio envolvendo o ator José Mayer ganhou destaque. Nesta quinta-feira (13), o jornal americano "The New York Times" chamou atenção para a punição recebida pelo global.

"Uma vitória contra o machismo no Brasil: Uma estrela de novelas é punida por assédio", publicou o periódico. O texto compara a situação vivida pela figurinista Susllem Tonani, 28, à trama de uma novela.

"Pode não ter sido exatamente o final feliz que encerra os melodramas da Globo, mas foi aplaudido por um movimento feminista cada vez maior."

​​O "The New York Times" não foi o primeiro jornal estrangeiro a repercutir o caso. Na semana passada, o "Washington Post" já havia comentado o assunto. O jornal deu destaque ao pedido de desculpas de Mayer e observou que o ator tem mulher e filha.

No Reino Unido, o "Daily Mail" também noticiou o pedido de desculpas feito pelo global, enquanto o canadense "The Globe and Mail" falou sobre a "grande agitação" causada pela denúncia de assédio.