Casal recria cenas de Mario Bros e Princesa Peach para anunciar data de casamento

Além do nome, Mario Strumia Junior, de 29 anos, tem também a nacionalidade italiana em comum com o personagem clássico dos games, Mario Bros.

Essa coincidência e a paixão pelo personagem motivou a noiva dele, Thaís Silva, de 26, a fazer um vídeo de convite de casamento inusitado. O casal se vestiu de Mario Bros e Princesa Peach para fazer o vídeo de Save the Date (guarde a data).

“Mario Bros foi o personagem de sucesso da minha infância, eu gosto muito e tenho até algumas miniaturas. Meu noivo, além de ser Mario, também tem cidadania italiana, aí a produtora do vídeo, Andressa, teve essa ideia”, contou Thaís.

No vídeo, Mario corre, pula e ganha como bônus flores para levar para a princesa. Ele entra pelo cano e até passa de fase para chegar até ela. No fim, os dois apresentam a data a ser salva pelos convidados. Apesar de ser tímido, o noivo fez o papel com muita desenvoltura. Thais contou que ele só soube o que aconteceria no momento da gravação.

“Fiquei com medo de ele não topar por ser muito tímido, mas depois ele acabou se divertindo também”, contou Thaís. Foi a própria noiva quem montou o cenário e alugou as fantasias. O vídeo ficou por conta da produtora Andressa Caffetti, de 28 anos. As imagens foram gravadas no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte.

A ideia do vídeo era convidar a família e amigos para o casamento de forma inusitada, mas as imagens já estão fazendo sucesso nas redes sociais.