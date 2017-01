Casagrande diz se sentir 'mais seguro' ao lado de Baby do Brasil

O namoro de Baby do Brasil e Walter Casagrande tem ajudado o ex-jogador e comentarista esportivo a se manter longe do vício em álcool. No "Encontro" (Globo) desta sexta (27), ele afirmou se sentir "mais seguro" ao lado da cantora.

Os dois estão juntos há cerca de cinco meses, embora o relacionamento só tenha se tornado público no final de dezembro passado. Na ocasião, Casagrande disse ao UOL Esporte que a "a coisa é séria", não "apenas um namorinho para aparecer".

À apresentadora Fátima Bernardes, ele contou que fala com a namorada o dia inteiro, mesmo quando a cantora está viajando a trabalho. "Ela está fazendo uma excursão agora. Mas mesmo à distância ela me coloca em uma situação segura. Tem a presença dela ao meu lado."

O comentarista elogiou o que chamou de "entendimento da vida" de Baby, que hoje é pastora evangélica. "Ela tem uma escolha espiritual que a levou a entender a vida de forma diferente. É um entendimento dela, eu tenho outro. Mas junto dela eu me sinto mais seguro''.