Casa Cor Goiás 2017 será em colégio no Centro de Goiânia

A Casa Cor Goiás 2017 terá o Colégio José Carlos de Almeida, na Rua 23, no Centro de Goiânia, como cenário da sua 21ª edição em Goiás. A mostra de decoração acontece entre 12 de maio e 21 de junho.

O prédio de arquitetura Art Déco, tombado pelo Patrimônio Histórico e desativado há mais de dois anos, surgiu a partir da junção de outras duas escolas, a Brasil Central e o Grupo Escolar Modelo, que é considerada a primeira escola de Goiânia.

Após o encerramento, o imóvel será sede do Conselho de Educação de Goiás. A exposição seria realizada no colégio no ano passado, mas ele estava ocupado pelo movimento estudantil.



Casa Cor

Pertencente ao Grupo Abril, a Casa Cor é reconhecida como a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2017 chega à sua 31a edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina), e mais seis internacionais (Miami, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru).