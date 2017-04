Caruaru (PE) - Forró

Divulgação

Apreciado e dançado em todo o Brasil, o forró é especialmente popular na cidade de Caruaru, conhecida como a capital do gênero e famosa por seu São João, festival que acontece entre maio e junho na região. Também chamado de arrasta-pé, o ritmo é geralmente associado a uma mescla de vários gêneros nordestinos, como o baião, a quadrilha e o xote, que por sua vez foi influenciado pela cultura portuguesa. Mesmo fora do período junino, não é difícil encontrar música sendo tocada ao vivo e observar o gingado tão característico do forró nas ruas da cidade. O movimento foi iniciado por nomes de peso da música, como Luiz Gonzaga, e ganhou o Brasil nos últimos anos por meio do trabalho de bandas populares como Falamansa e Calcinha Preta