Carreira recheada de polêmicas

O talento para a música foi quase ofuscado pelas muitas polêmicas que George Michael se envolveu. Hoje tido como um dos grandes símbolos gays, o cantor só passou a falar em público sobre sua orientação sexual depois de ser detido, em abril de 1998, por ter sido flagrado com outro homem num banheiro público de Beverly Hills. Segundo ele, foi um ato “inconscientemente deliberado” de sair do armário.

Em 1993, perdeu seu parceiro de longa data - em um relacionamento mantido às escondidas -, o estilista brasileiro Anselmo Feleppa, de complicações causadas pelo vírus HIV. Em 2002, atacou Tony Blair e George W. Bush, no início da guerra no Iraque. Pela ousadia, acabou sendo vítima de boicote por parte da imprensa. Em 2006, o músico foi condenado por dirigir sob influência de entorpecentes e teve a carteira de motorista cassada. Os problemas com a dependência química se repetiram nos anos seguintes.