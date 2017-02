Carnaval da Fé é adiado e começa neste sábado em Palmas

A programação do 'Palmas, Capital da fé', que começaria nesta sexta-feira (24), foi adiada para começar somente no sábado (25). A Prefeitura de Palmas informou que a mudança foi devido a incidência constante de chuvas que atrasaram a montagem da estrutura do palco para os shows.

Segundo o órgão, os shows que aconteceriam hoje estão remarcados para a próxima quarta-feira, inclusive o show gospel do cantor Fernandinho. Além do cantor Fernandinho, iriam se apresentar também os cantores gospel Lucas Veiga, Thiago Mangela, Carlos e Mariano, Alan Marquezine, Pr. Wesley, Markinhos Rocha, DJ JP e Cecília Viola.

Contratos

Ao Jornal do Tocantins a produção do cantor Fernandinho informou que até ontem a Prefeitura também não havia fechado o contrato com o cantor. A informação é que a documentação necessária para o emissão das passagens áereas não havia sido encaminhada.

Questionada a assessoria da Agência Municipal de Turismo (Agtur), por telefone, informou que hoje todas as demandas que faltam serão regularizadas.

Evento

O evento acontece na Arena Vila Olímpica, ao lado do Estádio Nilton Santos, região Sul da Capital. A expectativa de público é de cerca de 150 mil pessoas acompanharam a programação. O investimento para a programação é de aproximadamente R$ 1 milhão, a estimativa é que para a estrutura seria gasto de R$ 500 a R$ 600 mil.